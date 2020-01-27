https://static.news.ru/photo/0361b786-40e0-11ea-a580-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Следственный комитет возбудил уголовное дело об оставлении в опасности после того, как отец бросил двух маленьких сыновей в аэропорту Шереметьево.

По данным ведомства, 26 января мужчина прибыл в московский аэропорт из Хабаровска и умышленно оставил своих детей. После он улетел в Ростов.

В настоящее время следователи устанавливают причины, по которым отец бросил сыновей в беспомощном состоянии, а также социальное положение семьи и условия проживания.

Как писал NEWS.ru, ранее уполномоченный по правам ребёнка в Хабаровском крае Виктория Трегубенко сообщила, что мать детей, которых отец бросил в аэропорту Шереметьево, не знала о произошедшем. По её словам, родители развелись, после чего мать перестала поддерживать отношения с бывшим мужем и детьми. Трегубенко уточнила, что оставленных мальчиков вернут в Хабаровский край, где будет определён их юридический статус.