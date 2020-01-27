Следственный комитет возбудил уголовное дело об оставлении в опасности после того, как отец бросил двух маленьких сыновей в аэропорту Шереметьево.
По данным ведомства, 26 января мужчина прибыл в московский аэропорт из Хабаровска и умышленно оставил своих детей. После он улетел в Ростов.
В настоящее время следователи
Как писал NEWS.ru, ранее уполномоченный по правам ребёнка в Хабаровском крае Виктория Трегубенко сообщила, что мать детей, которых отец бросил в аэропорту Шереметьево, не знала о произошедшем. По её словам, родители развелись, после чего мать перестала поддерживать отношения с бывшим мужем и детьми. Трегубенко уточнила, что оставленных мальчиков вернут в Хабаровский край, где будет определён их юридический статус.
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