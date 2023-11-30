Нарколог назвал антинаучной чушью белорусскую вакцину от запоев Нарколог Шуров назвал полной чушью белорусскую вакцину от запоев

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Новость об испытаниях белорусской вакцины от запоев является черным пиаром и абсолютной антинаучной чушью, рассказал NEWS.ru врач-нарколог Василий Шуров. По его словам, одним уколом эту проблему не решить, но зато эта информация привлечет алкоголиков со всего мира.

Чем больше выпьет человек, тем больше будет ацетальдегида, и хуже он себя чувствует. Когда эти люди говорят, мы вам уколем вакцину, и вы можете выпить много, и вам ничего не будет, у вас вырастет вторая печень или четвертый мозг, все будет быстро восстанавливаться — это полная абсолютно антинаучная чушь, которая с удовольствием привлечет внимание алкоголиков со всего мира, у которых давно уже утрачен количественный контроль, которые выпивают гораздо больше, чем планируют, и мечтают, чтобы от этого не корчиться на утро, — сказал Шуров.

Нарколог добавил, что в мире, «тем более в Беловежской пуще», пока не изобрели подобных технологий.

Ранее сообщалось, что в Белоруссии специалисты создали вакцину от запоев. Она проходит лабораторные испытания и тестируется на людях. Предполагается, что одна прививка сможет противостоять большой дозе алкоголя, быстро восстанавливая обмен веществ.

Употребление алкоголя вредит здоровью.