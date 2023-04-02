На Украине уничтожили сорокового наемника из Грузии Российские войска уничтожили сорокового воевавшего на стороне ВСУ наемника из Грузии

Фото: Yuliia Ovsiannikova/Keystone Press Agency/Global Look Press

Российская армия уничтожила еще одного грузинского наемника на Украине, сообщает портал «Новости-Грузия». 29-летний Михаил Мазанашвили был убит в районе Артемовска.

По информации издания, он стал 40-м наемником, воевавшим на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), и погибшим в зоне украинского конфликта.

31 марта боец частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» сообщил, что оборону Артемовска с южных окраин, помимо украинских военных, осуществляли иностранные наемники из Польши и Грузии.

Здесь находились укрепления украинских вооруженных сил, а также их наемников, включая поляков и грузин, — сказал российский военный.

Он добавил, что у польских наемников был особый отличительный признак — черная форма.

Ранее стало известно, что погиб участвовавший в боях на стороне ВСУ ливанский наемник Ахмед Умар Закария. По предварительным данным, ливанец служил в инженерном корпусе украинской армии, его отец состоит в браке с украинкой. Семья убитого бойца проживает на Украине.

21 марта «Радио Новой Зеландии» сообщило о гибели новозеландского наемника в боях на Украине. Кейн Те Тай, принимавший участие в конфликте на стороне ВСУ, примкнул к рядам украинцев около года назад. Сообщалось, что комбатант погиб в ходе столкновений на востоке страны, точное место гибели не называлось. МИД Новой Зеландии также подтвердил кончину солдата. Тай стал третьим гражданином страны, погибшим на Украине.