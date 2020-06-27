На территории России площади лесных пожаров выросли в пять раз

https://static.news.ru/photo/c5ec1380-b86a-11ea-8c4d-fa163e074e61_660.jpg Фото: aviales.ru

Авиалесоохрана сообщила о росте числа площадей лесных пожаров на территории России. Всего за одну неделю они увеличились с 250 тысяч гектаров до 1,15 миллиона гектаров.

Лесные пожары горят в труднодоступных районах. Однако их тушение не ведётся из-за решения региональных комиссий, сообщает РИА Новости.

Даже если сейчас все силы на них бросить, уже невозможно. Ситуация такая же, как в прошлом году. Мы находимся у подножия пика пожаров, уже отмечается очень резкий рост. По нашим прогнозам, пик будет в конце июля, — заявил руководитель лесной программы российского отделения Greenpeace Алексей Ярошенко.

По словам эксперта, крупные пожары возникли в зонах контроля, где было принято решение не тушить пламя.

Зоны контроля сократили в этом году, но очень незначительно, а, например, в Якутии не сократили совсем, — заявил он.

Ярошенко добавил, что пока дым от лесных пожаров совершенно не угрожает населённым пунктам. Ветер сносит его в Арктику.

NEWS.ru писал ранее, что лесничий из Тверской области Иван Ушаков назвал ответственных за ежегодные лесные пожары.