На Euronews пожаловались из-за «обвинений в адрес российского руководства»

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Депутат Госдумы, глава комитета по информационной политике Александр Хинштейн предложил заблокировать Instagram на территории России. Ввести ограничения, по его словам, нужно в случае подтверждения Meta разрешения на призывы к насилию в отношении российских военных или даже отказа компании дать комментарии на эту тему, сообщает ТАСС.

Если Meta подтвердит этот факт или откажется от какого-либо комментария — это будет основанием для Роскомнадзора и других коллег применять самые жёсткие меры. Моё мнение, в этом случае работу Instagram...