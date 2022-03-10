На Euronews пожаловались из-за «обвинений в адрес российского руководства»
Андрей Кузнецов
Андрей Кузнецов
12:51, 11 марта 2022
Фото: christophe vandercam/Global Look Press
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Коллектив издания «Царьград» пожаловался на информационный телеканал Euronews в Роскомнадзор из-за «обвинений в адрес российского руководства» в связи с военной операцией на Украине, сообщило само издание. В «Царьграде» заявили, что Euronews осуждает позицию России и активно пропагандирует «националистическое превосходство» над россиянами.
В euronews.com в недопустимой форме публикуется экстремистская информация с обвинениями в адрес российского руководства и призывами к международному уголовному трибуналу, при этом необоснованные обвинения остаются безнаказанными. <...> На телеканале Euronews, в сети Интернет ведётся активная пропаганда националистического превосходства над русскими людьми, осуждение позиции нашего государства, распространяются призывы к свержению власти и экстремистские материалы! — указано в заявлении руководству Роскомнадзора.
Издание просит начать проверку по поводу правомерности распространяемого контента и прекратить вещание телеканала Euronews в России.
Ранее Роскомнадзор закрыл доступ к журналу «Сноб» на всей территории России. Также федеральная надзорная служба закрыла доступ к сайтам «Собеседник», «Агентство», «Эхо Москвы в Челябинске», «Эхо Кавказа» и Activatica. Это было сделано по требованию Генпрокуратуры от 24 февраля.