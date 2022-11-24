Мы — «спонсоры терроризма»? Что дальше? Мира, который сложился после 1945 года, уже нет окончательно

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Итак, Европарламент, который Россию никогда особо не жаловал, достиг своего антироссийского апогея. Большинством голосов нас объявили страной — спонсором терроризма. Против проголосовало 58 депутатов, и, конечно, будет интересно уточнить, какие страны и политические силы они, мужественные политики, представляют.

Понятно, что этот итог лишний раз подтверждает тщетность любых жалоб и апелляций к парламентам, международным конвенциям и соглашениям. Это у нас взорвали Крымский мост, убили Дашу Дугину, уничтожили три ветки «Северных потоков», это наших военных, попавших в плен, подло расстреляли, а террористами объявили всех нас. Старый Свет переживает реванш за нашу победную весну сорок пятого года. Недаром канцлер Шольц уже несколько раз повторил, что на фоне нашей СВО Германия как бы очищается от своих прежних милитаристских грехов и исторической ответственности. А потому, будучи локомотивом новой Европы, имеет право на создание собственных мощных вооруженных сил. Естественно, ради защиты непреходящих европейских ценностей.

Но вернемся к резолюции Европарламента, которая юридической силы не имеет и как бы носит рекомендательный характер для своих членов. Весьма характерно, что США сразу отказались вешать на Россию такой бессмысленный ярлык, чтобы не ставить под вопрос будущее комплекса нескольких важных договоренностей. Видимо, аналогичную позицию займут и европейские гранды. А вот младшие партнеры могут, что называется, быть «спущены с цепи».

Ясно, что отказ в визе Сергею Лаврову для участия в работе Совета министров иностранных дел ОБСЕ — это первая ласточка или, если хотите, черный лебедь. Видимо, в дальнейшем практика отказа нашим дипломатам в возможности участвовать в работе разного рода международных конференций, в том числе под эгидой ОБСЕ, будет расширяться. Особенно, если такие мероприятия будут проходить в странах бывшего советского блока иди распавшейся Югославии. Под особым давлением окажутся страны-кандидаты в Европейский союз, от которых будут требовать продемонстрировать таким образом свою лояльность, всячески ограничивая свои связи с Россией. Иными словами, в Европе любой ценой будут добиваться максимальной изоляции нашей страны, как того требует от своих сателлитов Джо Байден.

Фото: Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

В целом же, такая резолюция — еще один шажок к обоснованию конфискации российских активов в Европе. Очень хочется, но просто так взять и присвоить, значит, подорвать доверие к западным закромам. А потому к такой краже идут окольным путями.

Не исключено, что Польша с Литвой начнут серию провокаций против нашего анклава — Калининградской области, которой и прежде угрожали транспортной блокадой. И теперь для такой политики как бы появится некое основание по «соображениям безопасности» Тем более, что обе страны исторически претендуют на эти прежние восточно-прусские земли. А в своих мечтах о широкой перекройке границ Европы некоторые польские националисты предлагали даже расплатиться этой территорией с Германией в обмен, например, на признание за Польшей восточных крессов — западных областей нынешней Украины.

Подтверждается и наш недавний прогноз о том, что ОБСЕ в своем прежнем варианте практически вырождается, перестает быть мостиком, который несколько десятилетий худо-бедно связывал европейские страны в некое единое целое. Был площадкой для обсуждения реальных, а не придуманных проблем. Поэтому вслед за выходом России из Совета Европы, прекращением участия в заседаниях ПАСЕ в полный рост встает и вопрос и о дальнейшем участии РФ в работе ОБСЕ. Не исключено, что серьезный европейский политический кризис приведет к возникновению новых форм общей работы. Будем оптимистами.