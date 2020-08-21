МВД: Нелегальный ТО автомобиля грозит лишением свободы на срок до пяти лет

https://static.news.ru/photo/7eabaef0-e50a-11ea-aa3d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Вступившие в силу поправки в федеральное законодательство предусматривают наказание вплоть до длительного лишения свободы за незаконный техосмотр, организованный группой злоумышленников, разъяснили в МВД,

Речь идёт о ФЗ «О внесении изменения в статью 171 УК РФ». Внесённые в него поправки предусматривают уголовное наказание за проведение техосмотра транспортных средств без соответствующей аккредитации, передаёт РИА Новости.

Уточняется, что условием для привлечения злоумышленников к уголовной ответственности является нанесение их действиями крупного ущерба гражданам или организациям или получение дохода в крупном размере. Максимальным наказанием за это могут стать полгода ареста. Если же преступление совершено группой лиц по предварительному сговору, им может грозить до пяти лет в колонии.

Как писал NEWS.ru ранее, российских водителей привлекут к уголовной ответственности за сознательное обращения к организациям, проводящим техосмотр без аккредитаций.