Музыкальный критик назвал лучшие мюзиклы в истории Музкритик Бабичев назвал «Собор Парижской Богоматери» лучшим мюзиклом в истории

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«Нотр-Дам де Пари» (мюзикл)

Музыкальный критик Евгений Бабичев назвал «Собор Парижской Богоматери» лучшим мюзиклом в истории. В беседе с NEWS.ru эксперт отметил Эндрю Ллойда Уэббера с его постановками «Кошки» и «Иисус Христос — суперзвезда». По его словам, отличным мюзиклом является «Чикаго».

Однозначно, номер один среди мюзиклов — «Собор Парижской Богоматери». «Нотр-Дам» в России очень много заработал, обрел популярность, пережил несколько постановок, его исполняли на бис. Далее идут Эндрю Ллойд Уэббер и его постановки «Кошки», «Иисус Христос — суперзвезда», — сказал Бабичев.

Музкритик подчеркнул, что в России неоднократно пытались ставить зарубежные, в том числе бродвейские мюзиклы, крайне популярные за рубежом, но все, по его словам, заканчивалось провалом.

Отличный мюзикл «Чикаго». [Певица Алла] Пугачева и [артист эстрады Филипп] Киркоров крайне неудачно пытались его привезти в Россию, — подбавил он.

Ранее Бабичев рассказал, что самые красивые саундтреки записаны к фильмам «Титаник» (1997), кинотрилогии «Властелин колец» (2001–2003), лентам франшиз «Пираты Карибского моря» (2003–2017) и «Звездные войны» (1977–2019). Он также упомянул и картины «Игрушка» (1976), «Невезучие» (1981), «Папаши» (1983) и «Укол зонтиком» (1980), где композитором выступил Владимир Косма.