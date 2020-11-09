Мурашко сообщил, что вакцинация от гриппа идёт по плану

https://static.news.ru/photo/5a866cf0-2294-11eb-bec9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Вакцинация населения против гриппа в российских регионах идёт по плану, несвоевременное освоение поставок вакцины наблюдается только в единичных случаях. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19.

По вакцинации против гриппа всё идёт в рамках установленных параметров и планов. Есть ряд регионов, которые несвоевременно осваивали поставленные вакцины, это единичные регионы, поэтому с ними отработаны организационные вопросы по своевременному вакцинированию населения, — цитирует РИА Новости Мурашко.

Приход гриппа в России ожидается через месяц-полтора. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Ранее стало известно, что эпидемический порог заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями превышен в 47 российских регионах. По данным Роспотребнадзора, в большинстве случаев недельные пороги заболеваемости превышены среди взрослого населения. В ведомстве добавили, что в настоящее время в стране от гриппа привиты свыше 49,5 млн человек, что составляет 33,7% от численности граждан.

Как писал NEWS.ru, при появлении первых симптомов ОРВИ, таких как кашель, боль в груди, заложенность носа, одышка, потеря вкуса и обоняния, нужно вызвать врача из поликлиники. Медик должен прийти в течение 24 часов. В случае если врач ещё не пришёл, а самочувствие ухудшается, то следует вызвать бригаду скорой помощи. Когда заболевшему больше 65 лет, есть хронические заболевания, он приехал из-за границы или контактировал с заражённым, то вызов медработника становится уже обязательным.

Как отметил директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета Александр Лукашев, если у заболевшего тест не выявил коронавирус, то всё равно нужно соблюдать режим самоизоляции.