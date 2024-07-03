Муфтият Северного Кавказа выступил с неожиданным заявлением по никабам В КЦМСК сочли ношение никаба «наносящим практический вред» мусульманам

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Ношение никаба, паранджи и других головных уборов, скрывающих лицо, наносит практический вред мусульманам и несет угрозу раздора, соответствующее заявление выпустил Координационный центр мусульман Северного Кавказа (КЦМСК). Там призвали действовать в интересах развития ислама.

КЦМСК напомнил, что большинство исламских ученых не считают открытое лицо «авратом» — той частью тела, которую мусульмане должны прикрывать перед другими людьми. Там порекомендовали четко разделять понятия «хиджаб» и «никаб», где хиджабом является одеяние, которое закрывает все части тела за исключением лица, кистей рук и ступней, а никабом — элемент одежды, прикрывающий лицо.

В КЦМСК подчеркнули, что мусульмане Северного Кавказа поддерживают мнение большинства исламских богословов, которые утверждают, что никаб не является обязательным элементом одежды в исламе. Утверждения о том, что лицо и руки являются «авратом», там назвали недопустимыми и запретными.

Если мы действительно искренне хотим развития ислама и довольства Всевышнего, то мы должны исходить из принципа: не навреди и себе, и исламу, и всему обществу. По этой причине постановляем: считать в современных условиях в России ношение никаба, паранджи т. п. скрывающих лицо головных уборов наносящим практический вред мусульманам, угрожающим раздором в межрелигиозных и межнациональных отношениях, — говорится в заявлении.

Заместитель муфтия Дагестана Абдулла Салимов ранее заявил, что в республике вводится временный запрет на ношение никабов. По его словам, соответствующее решение было принято на основании заключения отдела фетв в связи с угрозой безопасности местному населению.