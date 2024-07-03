Муфтият Дагестана принял решение по никабам Муфтият Дагестана объявил о временном запрете ношения никабов в республике

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

В Дагестане вводится временный запрет на ношение никабов, заявил заместитель муфтия республики Абдулла Салимов в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале регионального муфтията. По его словам, соответствующее решение было принято на основании заключения отдела фетв в связи с угрозой безопасности местному населению.

Муфтий, <...>, объявляет о временном запрете ношения никабов до устранения выявленных угроз и нового богословского заключения, — сказал он.

Салимов ранее заявил, что итоговое решение Муфтията Дагестана о локальном запрете на ношение никаба будет вынесено после приведения примеров случаев запрета, прописанных в шариате. По его словам, ожидание фетвы стало причиной невнимательного прочтения опубликованного текста.

До этого отдел фетв Муфтията Дагестана со ссылкой на своего руководителя Ахмед-Хаджи Исаева сообщил, что после изучения шиитских текстов не нашел достаточных оснований для всеобщего запрета никаба. Муфтият признал, что в определенных ситуациях из соображений безопасности может быть введен локальный запрет на ношение никаба. Там подчеркнули, что данный запрет должен быть продиктован исключительно внешними факторами и нести временный характер.