Москва стала лидером по качеству дошкольного образования

https://static.news.ru/photo/e4cf2da8-e2d3-11ea-b361-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Москва стала регионом-лидером по качеству дошкольного образования в 2019 году, Волгоградская область стала лидером по доступности дошкольного образования. Об этом сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова.

В ходе всероссийского совещания уполномоченных по правам ребёнка Кузнецова отметила, что показатель доступности дошкольного образования в стране определялся на основании количества детей, которым предоставлено место в дошкольном учреждении и которые не стоят в очереди.

По доступности дошкольного образования регионы с высокими показателями — Волгоградская, Курская, Костромская области, Хабаровский край, республика Мордовия <...> Низкие показатели — Дагестан, Ингушетия, — сказала Кузнецова.

Показатель доступности дошкольного образования определялся на основании соотношения числа воспитателей к числу детей. Так, лидером рейтинга является Москва, затем идут Республика Саха (Якутия), Тамбовская область. Низкие показатели имеют Приморский край и Тверская область.

В рейтинге доступности школьного образования первые места занимают Санкт-Петербург, Москва и Кемеровская область. Низкие показатели имеют Курганская область, Магаданская и республика Адыгея.

Как ранее писал NEWS.ru, в столичном департаменте образования и науки опровергли информацию о низких зарплатах учителей Москвы. По словам представителей ведомства, она составляет 116 тысяч рублей.