Москва стала лидером по качеству дошкольного образования

Москва стала регионом-лидером по качеству дошкольного образования в 2019 году, Волгоградская область стала лидером по доступности дошкольного образования. Об этом сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова.
В ходе всероссийского совещания уполномоченных по правам ребёнка Кузнецова отметила, что показатель доступности дошкольного образования в стране определялся на основании количества детей, которым предоставлено место в дошкольном учреждении и которые не стоят в очереди.
По доступности дошкольного образования регионы с высокими показателями — Волгоградская, Курская, Костромская области, Хабаровский край, республика Мордовия <...> Низкие показатели — Дагестан, Ингушетия, — сказала Кузнецова.
Показатель доступности дошкольного образования определялся на основании соотношения числа воспитателей к числу детей. Так, лидером рейтинга является Москва, затем идут Республика Саха (Якутия), Тамбовская область. Низкие показатели имеют Приморский край и Тверская область.
В рейтинге доступности школьного образования первые места занимают Санкт-Петербург, Москва и Кемеровская область. Низкие показатели имеют Курганская область, Магаданская и республика Адыгея.
Как ранее писал NEWS.ru, в столичном департаменте образования и науки опровергли информацию о низких зарплатах учителей Москвы. По словам представителей ведомства, она составляет 116 тысяч рублей.
Добавьте наши новости в избранные источники