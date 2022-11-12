Москва и Санкт-Петербург побили температурные рекорды дня В Москве и Санкт-Петербурге 12 ноября побиты температурные рекорды

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Санкт-Петербург и Москва в субботу, 12 ноября, побили температурные рекорды для этого дня. Воздух в двух столицах прогрелся до 11,2 — 12,3 градуса. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

Подходящая к своему финалу субботу принесла в российские столицы обновление рекордных максимумов <...>. В Санкт-Петербурге суточный рекорд максимальной температуры воздуха для 12 ноября теперь составляет +11,2 градуса — это на 0,4 градуса выше прежнего достижения 2008 года, — написал он.

В Москве новое достижение для 12 ноября составило 12,3 градуса со знаком плюс. Это на три градуса выше предыдущего рекорда, установленного в 2010 году.

Синоптик не исключил, что в самом начале воскресенья температурный фон в Москве будет выше рекордного значения для 13 ноября, которое пока составляет плюс 10,2 градуса и было установлено в 1977 году.

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