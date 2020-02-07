https://static.news.ru/photo/d53194b4-495c-11ea-adde-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Правительство Москвы подключит систему, которая не позволит таксистам Москвы работать больше восьми часов. Об этом сообщила газета «Известия».

Таксисты бывают разные. Есть люди, которые понимают, что надо отработать ровно столько, чтобы хватило внимания и ответственности перед пассажирами. Но некоторые злоупотребляют, проводя за рулем 18–20 часов, что недопустимо. Человеческий организм не может столько работать, да еще и с такой ответственностью перед пассажирами, — привела слова заместителя мэра Москвы, руководителя департамента транспорта и развития дорожно- транспортной инфраструктуры Максима Лискутова газета.

Систему планируют ввести в течение 2020 года. Она будет не только учитывать время работы водителя, но и не позволит переключиться на другой агрегатор.

Также система поможет в работе полиции. Сотрудники смогут узнать кто управляет автомобилем каршеринга или такси в режиме реального времени.

Ранее NEWS.ru сообщал о том, что молодой водитель такси умер после 28 часов работы за рулём. Отмечается, что его сердце остановилось, во время управления машиной.