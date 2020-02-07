Правительство Москвы подключит систему, которая не позволит таксистам Москвы работать больше восьми часов. Об этом
Таксисты бывают разные. Есть люди, которые понимают, что надо отработать ровно столько, чтобы хватило внимания и ответственности перед пассажирами. Но некоторые злоупотребляют, проводя за рулем 18–20 часов, что недопустимо. Человеческий организм не может столько работать, да еще и с такой ответственностью перед пассажирами, — привела слова заместителя мэра Москвы, руководителя департамента транспорта и развития дорожно- транспортной инфраструктуры Максима Лискутова газета.
Систему планируют ввести в течение 2020 года. Она будет не только учитывать время работы водителя, но и не позволит переключиться на другой агрегатор.
Также система поможет в работе полиции. Сотрудники смогут узнать кто управляет автомобилем каршеринга или такси в режиме реального времени.
Ранее NEWS.ru сообщал о том, что молодой водитель такси умер после 28 часов работы за рулём. Отмечается, что его сердце остановилось, во время управления машиной.
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