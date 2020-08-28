Море крови: как проходит забой китов в Беринговом проливе

В 2020 году Федеральная служба по надзору в сфере природопользования выдала Чукотскому автономному округу разрешения на добычу 135 особей серого и 5 особей гренландского китов, занесённых в Красную книгу России. Чукотка — единственный российский регион, в котором разрешён аборигенный промысел китов. Каждый год Росприроднадзор согласовывает его объёмы морзверобоям округа.

Китобойный промысел развит в районах восточной Чукотки. Свыше девяти тысяч жителей региона обеспечены мясом кита благодаря деятельности морских охотников.

Как правило, морзверобои добывают серых или калифорнийских китов. Длина взрослой самки не превышает 15 метров, а самца — 14,6 метра. Масса животного составляет 20–35 тонн. Они гораздо меньше гренландских китов. Средняя длина «гренландца» — 21 метр, а его масса может доходить до 150 тонн.

Самые яркие кадры добычи китов в Беринговом проливе — в галерее NEWS.ru.