Молния ударила в самолет рейса Владивосток — Москва

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В самолет Airbus A350, следовавший рейсом Владивосток — Москва, попала молния, момент удара показали на мультимедийных экранах в салоне во время трансляции полета, видеокадрами поделился Telegram-канал «Восток-медиа». Никто не пострадал, случившееся не повлияло на полет.

Отмечается, что молния попала в борт после взлета, сразу после вхождения в плотную облачность. Пассажиры только услышали негромкий хлопок, кто-то увидел вспышку. При этом бортпроводники подчеркивают, что современные самолеты оборудованы защитой от попадания молний.

Ранее пожилая пассажирка смогла до начала движения самолета рейса из Читы в Москву выломать дверь аварийного выхода и раскрыть спасательный трап. Женщину задержали, а пассажиров вернули в аэропорт. В итоге рейс задержался на семь часов.

В апреле в Красноярске транспортная полиция задержала пьяного бизнесмена, который на борту самолета разделся и требовал фруктов. 43-летний мужчина летел с острова Пхукет бизнес-классом. В ходе медицинского освидетельствования у задержанного выявили легкую степень алкогольного опьянения.