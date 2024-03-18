Никита Самойлов

«Мочить в сортире»: фразу Путина из 90-х вспомнили после слов о предателях Сладков назвал слова Путина о предателях интерпретацией его фразы из 1999 года

18 марта 2024 в 10:48

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

Кандидат в президенты РФ действующий президент РФ Владимир Путин выступает перед журналистами в своем избирательном штабе