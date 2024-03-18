Высказывание президента России Владимира Путина о предателях, которые пошли против своей Родины, является интерпретацией его же заявления о борьбе с терроризмом в конце 1990-х годов, написал в Telegram-канале военкор Александр Сладков. Тогда Путин сказал, что РФ будет преследовать террористов везде и, если нужно, «мочить в сортире». По словам Сладкова, его впечатлили слова президента о россиянах, нападавших на Белгородчину по приказу Киева.
Я был впечатлен высказыванием Путина о русских, нападавших на Белгородчину по приказу Киева: «У нас нет смертной казни. Но мы к этим людям всегда, и сейчас, и в будущем, будем относиться как к тем, кто находится в зоне боевых действий». Это интерпретация путинского в конце прошлого века: «Найдем в сортире, будем и в сортире мочить», — написал военкор.
Сладков добавил, что всех, кого имел в виду российский лидер, в итоге выловили и нейтрализовали. Военкор выразил уверенность, что нападавших на Белгородчину рано или поздно поймают либо будут ловить всю их оставшуюся жизнь.
Ранее Владимир Путин заявил, что на территории России смертной казни нет, но к предателям в стране будут относиться как в зоне боевых действий. По его словам, эти люди пошли против своей Родины.