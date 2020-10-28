Мишустин рассказал о главных мировых вызовах

https://static.news.ru/photo/4a2b2c60-1916-11eb-a730-fa163e074e61_660.jpg Фото: Russian Government/Global Look Press

Мир может в ближайшее время столкнуться с экономическими и демографическими вызовами. В едином плане по достижению национальных целей РФ до 2030 года предусмотрены меры на их реагирование. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече президента РФ Владимира Путина с членами кабмина.

Ещё один серьёзный вызов дальнейшего развития — технологический: крайне важно внедрение цифровых технологий, поддержка науки, обеспечение возможности развития талантов каждого человека, улучшение инфраструктуры для семей с детьми, развитие здравоохранения, — цитирует премьера РИА Новости.

Мишустин подчеркнул, что правительство постаралось отразить в едином плане все эти меры. Премьер считает , что документ ориентирован на улучшение жизни людей. Главная задача состоит в том, чтобы каждый житель страны ощутил на себе позитивный эффект.

Глава правительства предложил переориентировать бюджетную систему для достижения национальных целей. Члены кабмина и губернаторы будут нести персональную ответственность за результаты. Выполнение единого плана потребует каждый год тратить 12 трлн рублей, что свыше половины планируемого бюджета на 2021 год, отметил премьер.

План определяет конкретные целевые значения показателей достижения национальных целей на 2021–2024 годы и на 2030 год. По каждому из 25 целевых индикаторов создан комплекс ключевых мероприятий и предусмотрено финансовое обеспечение, работа над которым всё ещё ведётся.

Как писал NEWS.ru, Мишустин считает , что ВВП страны по итогам этого года может снизиться менее чем на 4%. России нужно будет не наращивать заимствования и не растрачивать средства Фонда национального благосостояния.