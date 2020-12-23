Мишустин предложил утвердить обновлённые нацпроекты

https://static.news.ru/photo/35f98092-4513-11eb-a07d-fa163e074e61_660.jpg Михаил Мишустин Фото: Правительство России/vk.com

С предложением утвердить Единый национальный план и обновлённые национальные проекты к главе Госсовета Владимиру Путину обратился премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Дорожную карту по достижению целей национальных проектов он представил на заседании госоргана.

Считаю, что итогом нашей общей командной работы может стать одобрение единого плана и обновленных национальных проектов на сегодняшнем заседании совета, чтобы мы могли приступить к их реализации максимально оперативно — буквально с 1 января следующего года, — сказал Мишустин.

Он пояснил, что план был подготовлен в соответствии с поручением Путина. По словам Мишустина, такой объёмный стратегический документ разработан впервые. Он свяжет воедино июльский указ, национальные проекты и государственные программы, передаёт РИА Новости.

Президент России Владимир Путин утвердил в понедельник состав Госсовета. Возглавил этот орган власти сам глава государства. На должность председателя комиссии по госуправлению Путин назначил мэра Москвы Сергея Собянина. В общей сложности должности глав комиссий в Госсовете получили 18 руководителей субъектов.

В него вошли также премьер-министр, спикеры верхней и нижней палат парламента, руководитель администрации президента. По решению главы государства в Госсовет могут также войти представители политических партий, имеющих фракции в Госдуме.

Ранее на заседании Госсовета президент Владимир Путин назвал главный вызов года. 2020 год, заметил президент, оказался очень непростым и стал серьёзным испытанием для людей, писал NEWS.ru.