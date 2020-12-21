Путин утвердил состав Госсовета

https://static.news.ru/photo/cd30125c-4386-11eb-bdc2-fa163e074e61_660.jpg Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин подписал указ о составе Госсовета. Возглавит этот орган власти сам глава государства. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В соответствии с частями 1 и 2 статьи 9 ФЗ от 8 декабря 2020 года № 394-ФЗ «О Государственном совете Российской Федерации» утвердить прилагаемый состав Государственного совета Российской Федерации, — сказано в указе.

Документ вступает в силу со дня подписания, 21 декабря.

Государственный совет является конституционным органом, состав которого формируется президентом в целях обеспечения работы органов власти, определения основных направлений внутренней и внешней политики страны, а также направлений социально-экономического развития.

Госсовет также будет разрабатывать предложения по общим направлениям регионального и муниципального развития, по вопросам госстроительства и укрепления федерализма и местного самоуправления, а также по вопросам взаимодействия между уровнями публичной власти.

Возглавлять Государственный совет будет президент. В состав нового органа власти войдут также премьер-министр, спикеры верхней и нижней палат парламента, руководитель администрации президента и главы регионов. По решению главы государства в Госсовет могут также войти представители политических партий, имеющих фракции в Госдуме, и представители местного самоуправления.

Закон о Госсовете входит в ряд поправок в Конституцию. Их внесение в российский Основной закон потребует изменений в редакции более 150 существующих законов.

Ранее Путин поставил перед российским Министерством обороны задачу «ни в чём не уступить» ведущим армиям мира. Соответствующее поручение он сделал во время выступления на коллегии Минобороны, сообщал NEWS.ru.