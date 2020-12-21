Собянин возглавил комиссию Госсовета по госуправлению

https://static.news.ru/photo/e51f4282-438d-11eb-8b80-fa163e074e61_660.jpg Сергей Собянин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин назначил мэра Москвы Сергея Собянина на должность главы комиссии Госсовета по государственному управлению. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Руководителем комиссии по здравоохранению будет губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский, говорится в тексте указа. Глава Московской области Андрей Воробьёв возглавит комиссию Госсовета по направлению «Коммуникации, связь, цифровая экономика». Председателем комиссии по строительству, ЖКХ и городской среде назначен президент Татарстана Рустам Минниханов.

В общей сложности должности председателей комиссий в Госсовете получили 18 глав субъектов.

Как сообщал NEWS.ru, президент России Владимир Путин подписал указ о составе Госсовета. Новую структуру возглавит сам глава государства. Документ вступает в силу со дня подписания, 21 декабря.

Закон о Госсовете входит в число поправок в Конституцию. Их внесение в российский Основной закон потребует изменений в редакции более 150 существующих законов.

Государственный совет является конституционным органом, состав которого формируется президентом в целях обеспечения работы органов власти, определения основных направлений внутренней и внешней политики страны, а также направлений социально-экономического развития.

Госсовет также будет разрабатывать предложения по общим направлениям регионального и муниципального развития, по вопросам госстроительства и укрепления федерализма и местного самоуправления, а также по вопросам взаимодействия между уровнями публичной власти.

В состав нового органа власти войдут также премьер-министр, спикеры верхней и нижней палат парламента, руководитель администрации президента и главы регионов. По решению главы государства в Госсовет могут также войти представители политических партий, имеющих фракции в Госдуме, и представители местного самоуправления.