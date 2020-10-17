Минздрав: в России нет дефицита противовирусных препаратов

https://static.news.ru/photo/76453f42-109d-11eb-bdc1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российская система маркировки лекарств не фиксирует недостатка противовирусных медикаментов в стране. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения РФ.

Минздрав ведёт постоянный мониторинг в системе маркировки наличия противовирусных, жаропонижающих, антибактериальных препаратов, в том числе используемых для лечения новой коронавирусной инфекции. Система маркировки не фиксирует дефицита противовирусных препаратов. На фоне пандемии COVID-19, — сообщили в ведомстве.

При этом, по данным Минздрава, в некоторых регионах замечен ажиотажный спрос на такие препараты в аптеках, но лечебные учреждения «дефицита препаратов не испытывают».

В России динамика распространения COVID-19 в суточном показателе продолжает держаться на высоком уровне. По данным оперштаба, за истёкший период подтверждены ещё 14 922 случая. Накануне было 15 150, днём ранее — 13 754. Больше всего заболевших приходится на Москву — 4648. За столицей идёт Санкт-Петербург (659), Московская (458), Нижегородская (288) и Ростовская (287) области. Почти у 27% заболевших не было никаких симптомов. Также за сутки зафиксировано 279 летальных исходов, полностью выздоровели 8617 человек. С начала эпидемии в России выявлено 1 384 235 случаев коронавируса. Большинство заболевших — 1 065 199 — уже вылечились. Не смогли справиться с болезнью 24 002.

Как писал NEWS.ru, ранее в Минздраве сообщили, что 90% заразившихся коронавирусом вернулись с отдыха.