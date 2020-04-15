Минздрав РФ сообщил о мобилизации медслужб в половине регионов

https://static.news.ru/photo/4e9e6ca4-7e97-11ea-9dae-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Более половины регионов России готовы к оказанию медпомощи заболевшим коронавирусом. В регионах с низкой заболеваемостью силы ещё не мобилизованы, рассказал глава Минздрава Михаил Мурашко.

Как пояснил министр, к 28 апреля медслужбы всех регионов должны быть готовы работать с большим числом заболевших. Мурашко подчеркнул, что речь идёт не только о развёрнутых по коронавирусному профилю клиниках, а о всех медучреждениях, оказывающих как экстренную, так и плановую помощь населению. Также он рассказал, что сформирована специальная рабочая группа, отслеживающая дефицит средств индивидуальной защиты.

Сегодня мы видим, что есть определённые места, в которых действительно сталкиваемся, что на несколько дней хватает (защитных средств для персонала. — NEWS.ru), поэтому срочно туда перебрасывается, — сообщил глава ведомства в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на канале «Россия-1».

В России зафиксировано 21 102 случая заражения коронавирусом. За сутки число заболевших увеличилось на 2774, 1470 человек выздоровели. Жертвами коронавирусной инфекции стали 170 человек. В Москве 13 002 заболевших, 1016 выздоровели, 95 умерли.

Как писал NEWS.ru ранее, Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что семь научных центров в стране занимаются разработкой вакцины от COVID-19. По его словам, первые результаты уже есть, однако пока нельзя утверждать, что врачи имеют в распоряжении лекарственный препарат от коронавируса.