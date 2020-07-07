Минпросвещения просит более 23 млрд рублей на патриотическое воспитание

https://static.news.ru/photo/4c9ae22e-c042-11ea-91a6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Elena Sikorskaya/Global Look Press

Российское министерство просвещения обратилось к министерству финансов с просьбой выделить средства на новый проект в рамках нацпроекта «Образование». Об этом сообщил замглавы ведомства Денис Грибов.

Новый проект Минпросвещения получил название «Патриотическое воспитание граждан РФ». По словам замминистра просвещения, реализовать его удастся до 2024 года, но при условии достаточных средств.

Всё зависит от того, какое решение примет министерство финансов. Мы на данный момент времени запрашиваем 23 млрд 115 млн на четыре года — с 2021 по 2024 год, — цитирует Грибова ТАСС.

Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что федеральный проект «Патриотическое воспитание граждан РФ» рамках нацпроекта «Образование» будет принят до конца этого года, проект документа планируется представить на обсуждение в сентябре. Проект по патриотическому воспитанию «будет служить ресурсной базой» для реализации поправок в закон об образовании, которые инициировал президент РФ Владимир Путин, направленные на воспитательную работу в школах, добавил министр.

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов до этого заявил, что проект «Патриотическое воспитание граждан РФ» примут до конца 2020 года, а обсуждения по нему состоятся в сентябре.

Поводом для этого стали поправки в закон об образовании, которые внёс в закон об образовании 21 мая российский президент Владимир Путин. Они направлены на укрепление воспитательной составляющей системы образования.

Проект закона вводит механизм, который призван организовать работу по патриотическому воспитанию в состав образовательных программ. Кроме того, законом уточняется и само понятие «воспитание». В силу нововведения также вступят в сентябре, а программы по образованию должны привести в соответствие с нововведениями не позднее 1 сентября 2021 года.

Как писал NEWS.ru, ранее президент России Владимир Путин опроверг слухи о планах заменить очное обучение дистанционным. По его словам, таких планов пока нет.