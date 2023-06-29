В Минпромторге рассказали о восстановлении российского автопрома Минпромторг: российские автопром и авторынок завершат 2023 год в плюсе

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Минпромторг ожидает роста российской автомобильной промышленности в 2023 году, сообщили NEWS.ru в пресс-службе ведомства. В январе-мае рынок новых автомобилей вырос почти на 6% по сравнению с аналогичным показателем 2022 года и составил 414 тыс. автомобилей, отметили там.

Отечественная автомобильная промышленность, как и рынок, однозначно вышли на этап восстановления. Ориентируясь на текущую положительную динамику, по итогам 2023 года мы однозначно ожидаем превышения результатов прошлого года, в том числе, по производству, — сообщили в пресс-службе Минпромторга.

Там уточнили, что показатели апреля этого года в 2,4 раза превысили показатели апреля 2022 года, а майские показатели соответственно — более чем в 2,5 раза.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что новые санкции Евросоюза в отношении экспорта люксовых автомобилей в РФ могут привести к стремительному росту отечественного автопрома, в том числе с использованием китайских комплектующих. Она добавила, что «с сыром эксперимент нам понравился» и «теперь нам нужен хороший автопром».