Захарова спрогнозировала неминуемый рост отечественного автопрома Захарова спрогнозировала рост российского автопрома из-за новых санкций Евросоюза

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Новые санкции Евросоюза в отношении экспорта люксовых автомобилей в РФ могут привести к стремительному росту отечественного автопрома, считает представитель МИД России Мария Захарова. В своем Telegram-канале дипломат отметила, что подобное решение европейских властей не вяжется с желанием Брюсселя нанести «стратегическое поражение» Москве и «сдержать» Пекин.

Кроме как к неминуемому росту отечественного автопрома, в том числе с использованием китайских комплектующих, это ни к чему привести не может. С сыром эксперимент нам понравился. Теперь нам нужен хороший автопром, — сказала она.

Новый, одиннадцатый пакет европейских санкций в отношении России вступил в силу 16 июня. В него в том числе включены меры против обхода уже установленных ограничений. Новые рестрикции коснулись не только российских организаций. Так, под санкции попали зарубежные компании, которые, как утверждается, помогают РФ обходить санкции.

В рамках новых рестрикций также запрещается въезд в ЕС российских грузовых прицепов с товарами. Вместе с тем был введен запрет на транспортировку нефти по северной ветке нефтепровода «Дружба».

Пресс-служба постпредства России при ЕС ранее заявила, что, разрабатывая ограничения, в Брюсселе не просчитали риски для самого Евросоюза. По мнению российских представителей, подобные меры могут оказать негативный эффект в экономическом и политическом плане для Европы.