Минпромторг назвал сроки создания российского дальнемагистрального самолета Мантуров: РФ намерена создать собственный дальнемагистральный самолет в 2028-2030 годах

Фото: MIT Russia/via Globallookpress.com

В настоящее время Россия занимается разработкой отечественного дальнемагистрального самолета. Об этом в интервью РИА Новости рассказал вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров. По его словам, создание такого самолета запланировано на 2028-2030 годы.

С нашими партнерами из Китайской народной республики велась работа в части широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета. С учетом всех вводных со стороны западных стран, в наш двусторонний проект будут вноситься изменения, — рассказал Мантуров.

Он отметил, что совместная разработка самолета продолжится. В то же время РФ создает и собственный проект лайнера. В частности, НИЦ Институт имени Жуковского исследует новые технологии и определяет облик объекта в рамках научно-исследовательской работы «Интеграл».

По словам главы Минпромторга, новый лайнер может подняться в небо не раньше 2028-2030 годов.

На сегодняшний день Россия располагает ближнемагистральным лайнером SSJ 100. В 2024 году отечественные авиакомпании начнут получать среднемагистральный лайнер МС-21.

Ранее сообщалось, что Ространснадзор в 2022 году выявил более двух тысяч полетов, в ходе которых на самолетах использовались запасные части и компоненты с истекшим сроком годности. Причиной называлось увеличение стоимости и сроков доставки деталей. Некоторые из них стало в принципе невозможно завезти в страну.

До этого в СМИ появилась информация, что в «Аэрофлоте» попросили сотрудников реже сообщать о неисправностях лайнеров.