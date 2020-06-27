Минобороны РФ сообщило о выздоровлении 92 человек от коронавируса за сутки

https://static.news.ru/photo/bddf9368-b970-11ea-a612-fa163e074e61_660.jpg Фото: function.mil.ru

Минобороны России сообщило о выздоровлении 92 человек от коронавируса в рядах военнослужащих.

За прошедшие сутки в Вооруженных Силах РФ после прохождения лечения выздоровело 92 военнослужащих. Общая численность выздоровевших в ВС РФ увеличилась до 6360 человек, — цитирует сообщение РИА Новости.

Ранее ВС РФ сообщили о 6,2 тысячи выздоровевших от коронавируса солдатах. Однако с положительными результатами тестирования было выявлено 205 военнослужащих и курсантов.

На сегодняшний день в России выявлено 634 437 человек заболевших коронавирусом. От заболевания выздоровели 399 087 пациентов, а скончались — 9 073 человек.

Как ранее писал NEWS.ru, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на саммите «Глобальная цель — объединимся ради будущего» заявил о готовности поставлять вакцину от COVID-19 всему миру.