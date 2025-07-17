Минобороны РФ просит взыскать 18 млн рублей по делу о хищениях в «Патриоте»

Минобороны РФ просит взыскать 18 млн рублей по делу о хищениях в «Патриоте»

Минобороны требует 18 млн рублей с экс-замминистра Павла Попова и его сообщников по делу о хищениях в парке «Патриот», сообщает ТАСС. Иск также заявлен к экс-директору парка Вячеславу Ахмедову и замначальника главка инновационного развития Минобороны Владимиру Шестерову.

Минобороны заявила гражданский иск к Попову, Ахмедову и Шестерову о взыскании солидарно свыше 18 млн рублей в качестве компенсации ущерба ведомству, — следует из материалов дела, оглашенных в судебном заседании.

По версии обвинения, в 2022–2024 гг. фигуранты внесли в документы ложные сведения о выполнении строительства в «Патриоте» и похитили свыше 25 млн рублей. В результате ущерб Минобороны РФ был оценен как особо крупный.

Ранее на имущество Ахмедова и Шестерова наложили арест. Общая сумма превысила 60 млн рублей. Тем временем на счетах Попова арестовано более 30 млн рублей.

Кроме того, до этого стало известно, что Попов владел квартирой площадью 72,8 квадратного метра, землей на 2,4 тысячи квадратных метров и машиной Mercedes A200. Такие данные были представлены за 2019 год.