Мигранты в РФ получат патенты в форме карты с чипом и отпечатками пальцев

Патенты на работу в форме карты с чипом, содержащим электронное изображение лица и отпечатки пальцев владельца, получат трудовые мигранты в РФ. Соответствующий приказ подписал министр внутренних дел страны Владимир Колокольцев, сообщает ТАСС.

Утвердить форму патента, выдаваемого иностранному гражданину или лицу без гражданства, прибывшему в РФ в порядке, не требующем получения визы, в форме карты с электронным носителем информации, — говорится в документе.

Приказ вступит в силу 29 декабря 2021 года.

Патент с электронным носителем выглядит как карта, на лицевой стороне которой содержатся фотография, серии и номера патента и паспорта, ФИО владельца, дата рождения, гражданство, профессия и ИНН. На оборотной стороне — электронный носитель в виде микросхемы с бесконтактным интерфейсом.

Он содержит <...> биометрические персональные данные владельца патента — электронное изображение лица и электронное изображение папиллярных узоров двух пальцев рук этого человека, пригодные для его идентификации, — говорится в приказе.

При этом имеющиеся сейчас бланки патентов будут распространяться, пока не закончатся.

Ранее стало известно, что мигрантам сократят срок пребывания в России при отказе пройти дактилоскопию и медицинское освидетельствование и при положительном тесте на ВИЧ-инфекцию. Министерство может запретить иностранному гражданину въезжать на территорию РФ, аннулировать разрешение на работу или учёбу в случае нарушения новых требований.