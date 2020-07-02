Лукашенко поздравил Путина с одобрением поправок в Конституцию РФ

https://static.news.ru/photo/c0a3a374-bc94-11ea-a7ad-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко Фото: president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил российского коллегу Владимира Путина с одобрением гражданами РФ предложенных им поправок в Конституцию.

В поздравлении отмечается, что это одобрение стало очередным подтверждением высокого доверия и поддержки людьми деятельности Владимира Путина на посту главы государства. Лукашенко подчеркнул, что своими голосами граждане России выразили солидарность с современным курсом на дальнейшее укрепление суверенитета и развитие страны как социального государства, сохранение исторической правды и традиционных ценностей.

По словам белорусского лидера, итоги голосования убедительно свидетельствуют о признании заслуг президента России и его способности консолидировать нацию в непростой и ответственный период. Он выразил убеждение, что и в дальнейшем Белоруссия и РФ будут являться стратегическими союзниками, которые развивают взаимодействие по многим направлениям в интересах двух братских народов, цитирует РИА Новости заявление пресс-службы Лукашенко.

Ранее президент России Владимир Путин поблагодарил россиян, которые исполнили свой гражданский долг и проголосовали за поправки в Конституцию, тем самым выразив доверие и поддержку. Между тем в Кремле назвали триумфом итоги голосования по поправкам в Конституцию. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, писал NEWS.ru.

Голосование проходило с 25 июня по 1 июля. Жители Москвы и Нижегородской области могли высказать своё мнение в онлайн-голосовании. По результатам обработки 100% бюллетеней, поправки в Основной закон поддержали 77,92% проголосовавших. Против изменений высказались 21,27%.

О необходимости внести изменения в Основной закон заявил президент РФ Владимир Путин во время послания к парламенту 15 января 2020 года. Изменения в Конституцию были разработаны в кратчайшие сроки и оформлены в виде законопроекта, который одобрили в Госдуме, Совете Федерации и региональных парламентах.

В числе поправок есть инициатива депутата Госдумы, космонавта Валентины Терешковой, которая предполагает обнуление сроков действующего главы государства Владимира Путина. Это позволит ему снова занять свой пост после принятия поправок. Сейчас идёт четвёртый срок Путина и второй подряд после его избрания в 2012 году.