Летчик-испытатель рассказал, как был уничтожен дрон США над Черным морем Летчик-испытатель Андронов: Су-27 мог опрокинуть БПЛА США воздушным потоком

Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Истребитель Су-27

Российский истребитель Су-27 легко может «сдуть» воздушным потоком беспилотник, подобный американскому MQ-9 Reaper, и для этого ему совершенно незачем сбрасывать топливо, рассказал в беседе с NEWS.ru полковник ВС РФ, летчик-испытатель, Герой Российской Федерации Анатолий Андронов. Таким образом он прокомментировал версию инцидента над Черным морем американского телеканала CBS.

Американцы в своей видеографике, конечно, мудрят. «Сушка» и без всякого сброса топлива совершенно спокойно, обычным маневром способна опрокинуть такой аппарат, ведь за данным типом самолетов идет огромный спутный след. Скорее всего, было так: беспилотник летит на маленькой скорости, Су перед ним маневрирует и воздушным потоком переворачивает американский БПЛА, — пояснил Андронов.

Инцидент с MQ-9 Reaper произошел накануне. По версии европейского командования ВС США, дрон при полете над Черным морем сопровождали два российских истребителя Су-27, один из которых при выполнении маневра повредил винт беспилотника. В результате американская сторона сбила собственный БПЛА, который упал в международных водах.

В Минобороны России заявили, что БПЛА летал над Крымом с выключенными транспондерами, нарушив границы района режима использования воздушного пространства. При совершении одним из Су-27, которые его сопровождали, резкого маневра, аппарат перешел в неуправляемый полет и рухнул в воду, отметили в ведомстве.

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал произошедшее провокацией. Он порекомендовал США воздерживаться от подобных авантюр во избежание более серьезных последствий.