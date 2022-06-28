Лавров назвал шизофренией заявления Запада о переговорах РФ и Украины

Фото: МИД РФ

Сергей Лавров

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал шизофренией заявления западных лидеров о недопустимости переговоров России и Украины, пишет РИА Новости. Он указал, что с подобными высказываниями часто выступают премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, канцлер ФРГ Олаф Шольц и глава евродипломатии Жозеп Боррель. Лавров считает, что призывы Борреля увеличить размер финансирования по поставкам вооружения Украине стали «в известной степени» отражением психического заболевания.

С заявлениями о недопустимости каких-либо переговоров (Украины с РФ. — NEWS.ru) в нынешних условиях регулярно выступает то Борис Джонсон, то Олаф Шольц, то Жозеп Боррель, который постоянно призывает тратить больше денег на оружие для Украины из Европейского фонда мира. Ну уже такая шизофрения в известной степени здесь проявляется, — заявил Лавров.

Дипломат также высказался о возможном участии президента Украины Владимира Зеленского в саммите «Большой двадцатки» (G20), который пройдет в Индонезии с 15 по 16 ноября. Министр отметил, что Россию не интересует, станет ли украинский глава участником данного мероприятия. Также Лавров подчеркнул, что Зеленский не принимает никаких решений на государственном уровне. По его мнению, Украина контролируется из Вашингтона, пишет ТАСС.

Я даже не буду гадать, на что надеется президент Украины Владимир Зеленский. Это абсолютно не важно. Не он принимает решения. Решения принимают в Вашингтоне, причем отнюдь не на президентском уровне. Принимают решения известные чиновники в Госдепартаменте [США], — высказался Лавров.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг предположил, что ситуация на Украине, вероятнее всего, будет разрешена путем переговоров. По его словам, Альянс отвечает за то, чтобы обеспечить Киеву максимально сильную позицию, оказывая военную и экономическую помощь, а также продвигая санкции против России.