Лавров и Рубио договорились поддерживать дипломатический контакт Лавров и Рубио договорились продолжить контактировать на всех уровнях

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сергей Лавров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио 27 апреля провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили дальнейшие контакты между странами. Как сообщили в пресс-службе МИД РФ, стороны договорились поддерживать диалог на всех уровнях.

Основной темой беседы стал конфликт на Украине и возможности перехода к мирным переговорам. Американская сторона подчеркнула важность создания условий для начала диалога с целью урегулирования ситуации.

Кроме того, Лавров и Рубио обменялись мнениями о развитии двусторонних отношений и рассмотрели другие значимые международные вопросы. В МИД России отметили активизацию контактов между двумя государствами.

Рубио добавил, что Вашингтон не вводит новые санкции против России, так как надеется на дипломатическое урегулирование украинского конфликта. По его мнению, если США начнут принимать ограничительные меры против Москвы, то они отдалятся от переговорного процесса.

Тем временем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что говорить о конкретных условиях возможной сделки по Украине пока преждевременно. При этом он подчеркнул, что в позиции американского лидера Дональда Трампа по ситуации на Украине есть много элементов, которые совпадают с российской точкой зрения.