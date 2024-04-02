Кто помог Украине ударить «супердроном» по Татарстану: изучили все версии

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Украинские беспилотники долетели до Татарстана

Украинские беспилотники долетели до Татарстана. Пресс-служба главы республики сообщила, что БПЛА атаковали предприятия в Нижнекамске и Елабуге, есть пострадавшие. Удивление экспертов вызвало то, что дроны сумели преодолеть расстояние более 1200 км от украинской границы, на что обычные БПЛА не способны. По одной из версий, ВСУ создали новый супердрон. По другой — снаряды выпустили с территории одной из стран Средней Азии. О том, какие дроны и откуда ударили по территории Татарстана, — в материале NEWS.ru.

Что известно об атаке на Татарстан

Ранним утром 2 апреля была совершена атака беспилотников на промышленные предприятия в Елабуге и Нижнекамске, сообщила пресс-служба главы Татарстана Рустама Минниханова. По данным властей, технологические процессы при этом не были нарушены. Минниханов призвал жителей республики сохранять спокойствие и не поддаваться панике, так как организаторы атаки, по его словам, добивались именно такой реакции.

Позже стало известно, что в Елабуге удар был нанесен по общежитию особой экономической зоны (ОЭЗ) «Алабуга» двумя беспилотниками. В здании были выбиты окна, по данным на 13 часов 2 апреля пострадали 12 человек. Троим помощь оказали на месте и отпустили домой, остальным потребовалась госпитализация. Сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает.

В Нижнекамске объектом атаки стал нефтеперерабатывающий завод ТАНЕКО (принадлежит «Татнефти»). По данным Telegram-канала Baza, дрон попал в одну из установок. Мэр Нижнекамска Рамиль Муллин заявил, что при атаке на предприятие пострадавших и разрушений нет, поскольку сработала система безопасности.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru От атак беспилотников по предприятиям в Татарстане пострадали 12 человек

Как на атаку отреагировали в Москве

Ударом по особой экономической зоне «Алабуга» в Елабуге Украина показала намерение продолжать вести боевые действия террористическими методами, сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил журналистам, что подобные атаки прекратятся после того, как российская сторона поймет, где производят беспилотники, откуда и как они летят.

«Тот факт, что они попытались нанести удар по „Алабуге“, говорит о том, что они продолжат ведение войны террористическими методами, мы должны это четко понимать. Когда Киев возьмем, тогда закончится беспредел с беспилотниками. Пока будем продолжать отражать эти подлые террористические выходки в режиме повседневной деятельности», — сказал депутат.

Какими беспилотниками атаковали Татарстан

Директор ОЭЗ «Алабуга» Тимур Шагивалеев заявил, что вражеские беспилотники, атаковавшие Татарстан, были оснащены оборудованием из стран НАТО. Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой предположил в разговоре с NEWS.ru, что это были БПЛА самолетного типа. По его мнению, атаковавшие выбрали этот тип беспилотников, чтобы причинить максимальный ущерб.

«Скорее всего, это БПЛА самолетного типа, какая-нибудь старая модель летательного аппарата, который можно применять и на Украине, и в РФ, им не нужны взлетные полосы. Скорее всего, БПЛА просто сделали по схеме самолета, чтобы поднять как можно больше взрывчатки», — сказал Липовой.

По информации ряда Telegram-каналов, удар по ОЭЗ «Алабуга» в Татарстане нанес украинский беспилотник UJ-22 Airborne, разработанный украинской компанией UKRJET. Этот крупный БПЛА с размахом крыльев 4,6 м несет не менее 20 кг взрывчатки. Но, как отмечают эксперты, заявленная дальность полета UJ-22 составляет лишь 800 км. При этом Елабуга находится на более значительном расстоянии от территории, которую контролируют ВСУ на Украине, это более 1200 км.

Фото: МО Украины В Кремле заявили, что Украина таким образом показала намерение продолжать вести боевые действия террористическими методами

Поэтому возникли подозрения, что ВСУ протестировали новую разработку, которая способна преодолевать более значительные дистанции.

«Это вполне вероятно», — заявил NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. По его мнению, украинская армия создала новый вид дронов, которые могут преодолевать большие расстояния.

Российские военкоры предполагают, что в атаке на Татарстан мог участвовать легкомоторный самолёт Cessna 172. Это гражданский самолет, который могли переоборудовать в БПЛА-камикадзе. Благодаря модернизации он смог пролететь такое большое расстояние.

Как оценивают украинские БПЛА на Западе

CNN со ссылкой на источники пишет, что атаки украинских беспилотников по объектам ТЭК в России стали возможны благодаря использованию дронов с большим радиусом действия и более продвинутыми возможностями. Журналисты отмечают, что на некоторых БПЛА начали использовать простые модели искусственного интеллекта, чтобы помочь в ориентации и избежать помех. «Каждый дрон оснащен компьютером со спутниковыми данными и информацией о местности. При этом беспилотникам не обязательно нужна связь со спутником, он полностью автономен», — сообщает CNN.

Аналитик-исследователь британского Королевского института объединенных служб Ной Сильвия заявил, что у беспилотников есть «машинное зрение» — форма искусственного интеллекта, которая позволяет аппарату определить месторасположение. Однако другие эксперты отмечают невысокий уровень развития этой технологии.

Напомним, что главком ВСУ Александр Сырский называл развитие беспилотных систем одним из своих приоритетов. А министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров 1 апреля заявил, что страна в десять раз увеличила производство беспилотников дальнего действия по сравнению с 2023 годом. По его словам, речь идет о дронах радиусом действия от 700 до 1000 км. «Но сейчас есть модели, способные пролететь более 1000 км», — добавил чиновник.

Фото: president.gov.ua Главком ВСУ Александр Сырский называл развитие беспилотных систем одним из своих приоритетов

Откуда могли выпустить БПЛА

Но если это был действительно беспилотник UJ-22 Airborne, то, как отмечают эксперты в Telegram-каналах, есть большие сомнения, что дрон запустили с территории Украины. По мнению канала «Друид», снаряды могли быть выпущены диверсионной группой с территории России и нельзя исключать, что Киев подкупил кого-то из сотрудников особой экономической зоны, которые и ударили по своим. «Версию о диверсии и причастности российских граждан к этим терактам необходимо тщательно отработать», — подчеркивает канал.

Кроме того, на видео, опубликованных в Telegram, видно, что беспилотник заходит на цель с юга. В этой связи член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев в беседе с NEWS.ru предположил, что атака БПЛА могла произойти с территории одной из стран Средней Азии.

«Те степные районы, которые находят на севере, северо-западе этих стран, практически безлюдны. Они не контролируются ни с воздуха, ни радиолокационными станциями. Туда диверсионная группа может запросто попасть и организовать что угодно. Чтобы не гадать, нашим спецам нужно определить точку взлета и траекторию полета БПЛА», — сказал Гурулев.

Эту версию разделяет, в частности, телеграм-канал «Пул N 3», который отметил, что «от Нижнекамска и Елабуги до границы с Украиной 1200 км, а до границы с Казахстаном — всего 500 км».

Минобороны Казахстана вечером 2 апреля заявило, что информация о запуске БПЛА с территории страны не соответствует действительности, и что подобные инсинуации направлены на дискредитацию республики.

Почему удар по Татарстану мог быть нанесен не с территории Украины

По мнению заместителя председателя комитета Госдумы по международным делам Алексея Чепы, сейчас нельзя исключать ни одну из версий. Он напомнил NEWS.ru, что российские спецслужбы «работают очень плотно», после теракта в «Крокусе» сразу же усилились проверки в Таджикистане, на Кавказе и даже в Турции. По словам парламентария, боевики могли проникнуть и в другие страны и регионы.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия теракта в «Крокус Сити Холле»

«Террористы не имеют ни национальности, ни вероисповедания. Нельзя исключать ни одну версию, в сегодняшних условиях нужно быть всем начеку. По этому вопросу с нашими партнерами абсолютное взаимодействие на уровне спецслужб и между политическими структурами», — сказал Чепа.

По его словам, Москва направляет в другие страны запросы на проверки и петиции для проведения расследования.

Что нужно сделать, чтобы не допустить подобные атаки в будущем

Швыткин уверен, что необходимо усиливать ПВО РФ. «У России сосредоточение сил в зоне проведения СВО, и противник с целью отвлечения может наносить удары по тыловым районам, где ВСУ рассчитывают нанести урон российской армии. Поэтому очень важно усилить средства противовоздушной обороны и в тылу, и в других районах страны», — призвал Швыткин.

Он считает, что атаки провела диверсионная группа с территории России, чтобы дестабилизировать общество и вызывать недоверие к властям и Вооруженным силам.

«В противовес мы должны продемонстрировать собранность и сплоченность. Кроме того, реалии сегодня таковы, что мы должны уметь действовать в экстремальных ситуациях — оказывать первую помощь, знать, где находятся укрытия, закладывать аптечки. Жители должны быть готовы к тому, что происходит. Сегодня идет специальная военная операция, противник с помощью Запада будет огрызаться. Минобороны РФ делает всё возможное для отражения атак на Россию», — сказал Швыткин.

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