Вильфанд рассказал, когда в Москве похолодает

https://static.news.ru/photo/46f1ef06-a37d-11eb-89c3-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Холодные потоки воздуха, которые проникли в столичный регион, в ближайшие дни укрепят позиции. Низкая температура продержится в Москве до середины следующей недели, сообщил NEWS.ru научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, уже во второй половине дня 23 апреля столбики термометров пойдут вниз, а в выходные будет от +7 до +9.

Начнётся дождь, он будет ночью и в первой половине субботы. И в субботу также пойдёт понижение температуры. Дневная температура до середины следующей недели не будет подниматься выше 10-градусной отметки, — предупредил Вильфанд.

В ночные часы в столице будет от 0 до +2 градусов, а в Подмосковье и вовсе возможны заморозки, добавил метеоролог.

Он отметил, что редкий апрель бывает без заморозков и снега.

Это нормальная ситуация, мы живём всё-таки не в тропиках, — пояснил специалист.

Ранее ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что сейчас последние тёплые дни апреля в столице. До мая, по его словам, тёплой погоды можно не ждать.