Коэффициент распространения коронавируса в России опустился до 0,97

https://static.news.ru/photo/326f03b8-c1bd-11ea-8a75-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Коэффициент распространения COVID-19 в России 9 июля опустился до 0,97. В Москве этот показатель снизился до 0,94. В среднем по РФ коэффициент, отражающий скорость распространения заболевания, не поднимается выше единицы с 15 июня, а в Москве — с 4 июня.

В Подмосковье коэффициент составил 0,73, в Воронежской области — 0,91, в Нижегородской — 0,94, в Ростовской — 0,99, в Красноярском крае — 0,96, в Иркутской области − 1. Выше единицы коэффициент зафиксирован в Ханты-Мансийском автономном округе (1,02), в Свердловской области (1,05) и Санкт-Петербурге (1,07), передаёт ТАСС.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до его изоляции. По рекомендациям Роспотребнадзора, регионы, где показатель равен или меньше единицы, могут приступать к смягчению ограничений, введённых из-за коронавируса. Если коэффициент меньше 0,8, регион может перейти ко второму этапу, менее 0,5 — к третьему.

Как писал NEWS.ru, за прошедшие сутки в российских регионах COVID-19 официально подтвердили у 6 509 человек. За последние 24 часа от инфекции вылечились 8 805 человек, 176 — умерли. По состоянию на 9 июля, общее число заразившихся коронавирусом в России достигло 707 301. За время пандемии от коронавируса вылечились 481 316 жителей Росси, скончались от инфекции 10 843 человек.

В мире коронавирусом заразились более 12,1 млн человек, свыше 552 тысяч умерли и более 7 млн излечились. Россия занимает четвёртую строчку по количеству заразившихся в мире. На первом месте США — более 3,1 млн заболевших, на втором Бразилия — более 1,7 млн, на третьем Индия — более 769 тысяч заболевших.