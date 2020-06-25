Коэффициент распространения COVID-19 в РФ 10 дней держится ниже единицы

https://static.news.ru/photo/d7418428-b6bf-11ea-8c30-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции нового типа на территории России 25 июня составил 0,93. Данные показатели держатся на уровне ниже единицы уже десятый день подряд. Об этом стало известно из подсчёта данных федерального оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с распространением коронавируса.

В столице коэффициент распространения COVID-19 — 0,92. На территории Москвы показатели не доходит до отметки в единицу уже три недели подряд. Такая же ситуация наблюдается в Московской области (0,81), Свердловской области (0,82), Дагестане (0,86), Ростовской области (0,93), Санкт-Петербурге (0,95), Нижегородской области (0,95). В Красноярском крае и Воронежской области коэффициент распространения COVID-19 равен 0,99.

В Ханты-Мансийском автономном округе он превышает единицу и находится на уровне 1,17, передаёт ТАСС.

Коэффициент распространения коронавируса демонстрирует, скольких людей успевает в среднем заразить один инфицированный до изоляции. По рекомендациям Роспотребнадзора, регионы, где показатель меньше единицы, могут при наличии свободных коек приступать к смягчению ограничительных мер. Если коэффициент менее 0,8, можно переходить ко второму этапу снятия ограничений, если менее 0,5 — к третьему.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае. На сегодняшний день COVID-19 выявлен более чем у 9,4 млн человек, свыше 482 тысяч умерли, более 4,7 млн выздоровели. Россия занимает третью строчку по количеству заразившихся в мире. На первом месте США — 2 381 361 человек, на втором Бразилия — 1 188 631.

В РФ выявили 613 994 случая заражения, 375 164 россиянина выздоровели, 8605 граждан скончались.

Как ранее передавал NEWS.ru, 24 июня коэффициент распространения коронавируса в России снизился до 0,95. В Москве этот показатель, отражающий скорость распространения заболевания, составил 0,91.