Коц: в Работино еще остаются очаговые точки сопротивления

Фото: МО Украины

Военный корреспондент Александр Коц сообщает, что в населенном пункте Работино, расположенном в Запорожской области, по-прежнему остаются очаговые точки сопротивления. По его словам, это связано «с непониманием обстановки вокруг и отсутствием связи». Он опубликовал видеозаписи, на которых село снято с дрона. На кадрах видна разбитая техника ВСУ и разрушенные строения.

Закрепление идет тяжело, потому что от населенного пункта практически ничего не осталось. А средств наблюдения у противника достаточно, — написал журналист.

Ранее глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что Вооруженные силы России продвинулись северо-западнее села Работино в Запорожской области. По его словам, они взяли важный опорный пункт ВСУ. Российские военные задействовали в операции артиллерию и танки, отметил он. При этом бои за само Работино продолжаются.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский ранее заявлял, что ситуация на фронте обострилась. По его словам, российская армия сумела создать значительное преимущество в силах и средствах. Военачальник также отметил, что ВС РФ атакуют по всей линии фронта, а на некоторых направлениях добились тактических успехов.