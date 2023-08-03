Коц раскрыл, когда ВС РФ пойдут в наступление: что пишут военкоры 3 августа Сладков назвал украинское командование главным помощником РФ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские военные корреспонденты и блогеры рассказали об оперативной обстановке на основных направлениях в зоне СВО. Сладков назвал командование ВСУ главным помощником России. Поддубный рассказал, что украинские военнослужащие сдаются в плен целыми отделениями. Коц объяснил, какие задачи стоят перед новобранцами, подписавшими контракты в этом году. Что обсуждали военкоры 3 августа — в материале NEWS.ru.

Александр Сладков: «Главный наш помощник — командование ВСУ»

Военный корреспондент Александр Сладков обозначил четыре тенденции оборонительной стратегии ВС РФ во время летней военной кампании и в дальнейшем.

«Главный наш помощник — командование ВСУ. Оно дарит нам свое наступление — боевой суицид. Мы не должны спугнуть противника: нежелательно, чтоб он остановился, имея войска, стоящие в резерве. Мы идем вперед, когда противник „дает заднюю“. Это еще не наступление, это наши грамотные действия в обороне, в результате которых мы еще и территорией прирастаем. Когда мы начнем реально готовить наступление, это увидят все. Много войск, много техники, изменение внешнеполитической тональности, увеличение количества обсуждений возможных форматов переговоров, предложений о переговорах», — отмечает журналист.

Евгений Поддубный: «Противник сдается в плен отделениями»

Военный корреспондент Евгений Поддубный отмечает ухудшение морального состояния украинских подразделений в зоне СВО. Ранее Генштаб ВСУ издал приказ «Об усилении воинской дисциплины», сообщил Telegram-канал «Резидент» со ссылкой на источники в офисе президента Украины.

Фото: МО Украины

«Противник сдается в плен действительно целыми отделениями. Провальный „контрнаступ“, садистские подходы военно-политического руководства режима, тысячи погибших солдат и, конечно, умелые и часто героические действия бойцов и командиров Армии России возымели свой эффект. На фоне этого появилась информация, что украинский Генштаб „обеспокоен массовой сдачей украинских военнослужащих“, а потому планирует „усилить воинскую дисциплину“. В чем конкретно это будет выражаться — пока неясно. Но сдается, что карательными мерами», — считает Поддубный.

По данным «Резидента», перед выходом на позиции у военнослужащих будут изымать телефоны, а тех, кто сдался в плен, объявят дезертирами или пропавшими без вести.

Александр Коц: «Для России откроется наступательное окно возможностей»

Александр Коц назвал предполагаемые задачи новобранцев, заключивших контракты с Минобороны в 2023 году. Ранее зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что на службу по контракту с января до август приняты 231 тысячи человек.

«Противник еще не исчерпал свой наступательный потенциал. Но рано или поздно это случится. Киев не может оперативно восполнять свои людские ресурсы — добровольцы давно кончились, воевать никто не хочет. Запад не может оперативно восполнять потери в технике. При это мы создаем точки напряжения для врага, растянутые по географии, что не дает ему сконцентрироваться на одном направлении. А значит, рано или поздно должно открыться наступательное окно возможностей и для нас», — подчеркивает Коц.

По его мнению, сформированные резервы обученных новобранцев, уже получивших опыт на СВО, сыграют решающую роль в наступательной операции ВС РФ.

«Рыбарь» рассказал о беспорядках в Нигере после переворота

Авторы Telegram-канала «Рыбарь» рассказали о беспорядках в столице Нигера Ниамейе после военного переворота.

«Спустя неделю после военного переворота в Нигере сохраняется напряженная обстановка. На улицах Ниамейя продолжаются массовые митинги в поддержку нового военного правительства. Некоторые манифестанты занимаются вандализмом и нападают на бывших чиновников. На улицах города жгут автомобили и здания президентской «Партии за демократию и социализм», — подчеркивает «Рыбарь».

Фото: Djibo Issifou/dpa/Global Look Press Нигер, Ниамей

Ранее Франция, Италия, США, Япония и ряд других стран объявили об эвакуации своих граждан из Нигера. Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС), состоящее из 15 государств, требует освободить свергнутого президента Мохамеда Базума. А новое руководство Нигера налаживает контакты с Мали и Буркина-Фасо.

Андрей Медведев о поддержке Украины: «США обещали подобное Афганистану»

Публицист Андрей Медведев, комментируя заявления Киева о получении «гарантий безопасности» от США, напомнил, что в 2012 году Вашингтон сделал Афганистан основным союзником вне блока НАТО.

«Данный статус, как тогда громко обещали, позволит Афганистану рассчитывать на более тесное сотрудничество с США в военной сфере, а также участвовать в совместных с США научно-исследовательских проектах. Эти статусы и гарантии безопасности ничего из себя не представляют», подчеркнул Медведев.

Вооруженные силы США были выведены из Афганистана 31 августа 2021 года. Американский контингент находился в стране с 2001 года.

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