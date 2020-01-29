В российских вузах по программам бакалавриата учатся 15,4 тысячи граждан Китая. Представители этого государства находятся на четвёртом месте среди иностранцев, выбирающих нашу страну для обучения. С соответствующими данными Министерства науки и высшего образования за 2019 год ознакомился NEWS.ru.
Отмечается, что первые три места в рейтинге заняли граждане Казахстана (44 тысячи человек), Туркменистана (30 тысяч) и Узбекистана (23,5 тысячи). На пятом месте расположился Таджикистан (12 тысячи).
Стоит отметить, что на бакалавриате также получают образование около 700 китайцев, обучающиеся в России в соответствии с международными договорами и нормативными актами России.
Всего в Российской Федерации по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры проходят обучения около 24 тысяч граждан Китая.
Вместе с тем, больше всего иностранных граждан учатся в российских вузах на экономистов (1806 человек), специалистов по международным отношениям (1051) и юристов (1042).
Как ранее сообщал NEWS.ru, с 27 января
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