https://static.news.ru/photo/e8ccf296-41d9-11ea-af5d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Xinhua/Global Look Press

В российских вузах по программам бакалавриата учатся 15,4 тысячи граждан Китая. Представители этого государства находятся на четвёртом месте среди иностранцев, выбирающих нашу страну для обучения. С соответствующими данными Министерства науки и высшего образования за 2019 год ознакомился NEWS.ru.

Отмечается, что первые три места в рейтинге заняли граждане Казахстана (44 тысячи человек), Туркменистана (30 тысяч) и Узбекистана (23,5 тысячи). На пятом месте расположился Таджикистан (12 тысячи).

Стоит отметить, что на бакалавриате также получают образование около 700 китайцев, обучающиеся в России в соответствии с международными договорами и нормативными актами России.

Всего в Российской Федерации по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры проходят обучения около 24 тысяч граждан Китая.

Вместе с тем, больше всего иностранных граждан учатся в российских вузах на экономистов (1806 человек), специалистов по международным отношениям (1051) и юристов (1042).