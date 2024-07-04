Казнившего российского бойца наемника из Португалии ликвидировали Рожин: в зоне СВО ликвидирован наемник, казнивший российского пленного

Фото: МО Украины

Наемник из Португалии Рико Чавес, участвовавший в боевых действиях на стороне Украины и казнивший российского военнослужащего, был ликвидирован в зоне проведения спецоперации, написал в Telegram-канале военный эксперт Борис Рожин. По его словам, иностранец убил пленного в ноябре 2022 года.

Уничтожен португальский наемник, казнивший российского пленного. Боевик из Португалии Рико Чавес воевал в составе неонацистского батальона «Карпатская сечь». В ноябре 2022 наемник хвастался фото и видео с казненными им российским пленным, — говорится в сообщении.

Ранее военный корреспондент Евгений Поддубный сообщал о ликвидации в зоне проведения СВО двух наемников украинской армии из Шри-Ланки. Речь шла об Эндрю Рэнише Хьюэдже и Эндрю Джеймсе Энди. Первый иностранец был ликвидирован в районе Артемовска в декабре 2023 года, о втором достоверно неизвестно.

До этого координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщал об ударе российских войск по складу с ракетами западного производства в районе завода тяжелого краностроения «Краян» в Одессе, где находились около 10 иностранных наемников. Минобороны России не подтверждало эту информацию.