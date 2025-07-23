Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 23 июля: инфографика

В ночь на 23 июля Вооруженные силы России пресекли попытки украинской армии совершить атаки с применением БПЛА самолетного типа на объекты на российской территории, говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Минобороны РФ. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 33 дрона противника. Над какими регионами были сбиты беспилотники Вооруженных сил Украины — в инфографике NEWS.ru.

«В течение прошедшей ночи в период с 23:40 мск 22 июля до 07:00 мск 23 июля дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 33 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 12 БПЛА — над территорией Тульской области, 11 БПЛА — над территорией Ростовской области, шесть БПЛА — над территорией Нижегородской области, два БПЛА — над территорией Брянской области, один БПЛА — над территорией Курской области и один БПЛА — над территорией Калужской области», — заявили в оборонном ведомстве.