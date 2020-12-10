КамАЗ презентовал первый российский электромобиль «Кама-1»

Смарт-кроссовер создан на основе технологии цифровых двойников и специализированных цифровых платформ. Машина трёхдверная и вмещает четырёх человек.
Кроме того, в России сейчас создают создают многотонные роботизированные самосвалы для карьерной работы. Новая техника позволит серьёзно снизить транспортные издержки и экологическую нагрузку. Разработкой занимаются учёные Кузбасского государственного технического университета имени Т. Ф. Горбачёва (КузГТУ) и Московского государственного технического университета имени Н. Э. Баумана (МГТУ им. Н. Э. Баумана), сообщал NEWS.ru.