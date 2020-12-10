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Россия

КамАЗ презентовал первый российский электромобиль «Кама-1»

13:53, 10 декабря 2020 10
Фото: ПАО “КАМАЗ”

Первый в России электрокар, разработанный сотрудниками Петербургского политехнического университета Петра Великого, представил завод КамАЗ. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

Автомобиль получил название «Кама-1». На одной зарядке можно проехать имеет 250 километров. Купить электрокар российского производства можно будет примерно за 1,2 миллиона рублей.

Смарт-кроссовер создан на основе технологии цифровых двойников и специализированных цифровых платформ. Машина трёхдверная и вмещает четырёх человек.

Кроме того, в России сейчас создают создают многотонные роботизированные самосвалы для карьерной работы. Новая техника позволит серьёзно снизить транспортные издержки и экологическую нагрузку. Разработкой занимаются учёные Кузбасского государственного технического университета имени Т. Ф. Горбачёва (КузГТУ) и Московского государственного технического университета имени Н. Э. Баумана (МГТУ им. Н. Э. Баумана), сообщал NEWS.ru.

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