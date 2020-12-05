В России разрабатывают многотонные роботы-самосвалы

https://static.news.ru/photo/5547b868-36e2-11eb-a4f2-fa163e074e61_660.jpg Фото: КузГТУ

В России создают многотонные роботизированные самосвалы для карьерной работы. Новая техника позволит серьёзно снизить транспортные издержки и экологическую нагрузку.

Разработкой занимаются учёные Кузбасского государственного технического университета имени Т. Ф. Горбачёва (КузГТУ) и Московского государственного технического университета имени Н. Э. Баумана (МГТУ им. Н. Э. Баумана).

Запланированы две модели робота-самосвала: с электромеханической трансмиссией с накопителем энергии грузоподъёмностью 90 тонн и с электромеханической трансмиссией, выполненной по схеме последовательного гибрида, грузоподъёмностью 60 тонн, — рассказал руководитель Научного центра «Цифровые технологии» КузГТУ Дмитрий Дубинкин.

Производство роботов-самосвалов планируется развернуть на базе ПАО «КАМАЗ».

Машины оснастят системой автономного управления, которая будет включать около десятка модулей и подпрограмм: построение 2D-карты дороги, удалённое управление и другие. Для повышения их эффективности и экологичности учёные предлагают использовать специально разрабатываемые электродвигатели, сообщили в пресс-службе КузГТУ.

Ранее власти Белоруссии выступили с предложением по производству самосвалов БелАЗ на территории России. Аналогичную технику в России производит компания Caterpillar. Замминистра промышленности и торговли России Виктор Евтухов пообещал, что это предложение будет проработано. По его словам, белорусская сторона просит изучить возможность углублённой локализации производства дорожной-строительной техники в Брянске, писал NEWS.ru.