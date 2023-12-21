Избирательный штаб Путина заработал в Гостином Дворе

Фото: Елена Афонина/ТАСС

Избирательный штаб президента России Владимира Путина начал работу в Гостином Дворе, передает корреспондент ТАСС. По его информации, штаб будет функционировать круглосуточно, в работе задействованы волонтеры и руководители штаба. В число сопредставителей штаба главы государства вошли художественный руководитель театра Табакова Владимир Машков, Герой ДНР Артем Жога и главный врач больницы № 52 Марина Лысенко.

Ранее Путин заявил, что в его предвыборную программу войдет продолжение модернизации первичного звена системы здравоохранения. По его словам, правительство России уделит особое внимание развитию данной системы в сельской местности.

До этого стало известно, что за пост президента России поборется и председатель ЛДПР Леонид Слуцкий. Член партии, губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев отметил благотворительную деятельность председателя ЛДПР и его усилия по возрождению православных святынь. Депутат добавил, что Слуцкий занимается научной деятельностью и является кавалером множества орденов.

Сам Слуцкий заявил, что его предвыборная программа будет формироваться как ответ на самые значимые общественные запросы. Выступая на XXXV партийном съезде, кандидат в президенты добавил, что планирует посетить около 30 регионов.