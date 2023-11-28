Истребители Су-57 могут оснастить мини-беспилотниками для прорыва ПВО

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Истребители Су-57

Российские специалисты разработали мини-беспилотники, предназначенные для работы в связке с истребителем пятого поколения Су-57, сообщает РИА Новости со ссылкой на собственные источники. По данным агентства, эти беспилотники позволят самолетам ВКС России прорывать систему противовоздушной обороны противника за счет перегрузки ее информационных каналов. В Минобороны РФ пока не прокомментировали данную информацию.

Для Су-57 созданы мини-БПЛА различного назначения, которые самолет сможет нести на внешней подвеске и во внутрифюзеляжном отсеке и сбрасывать в воздухе. Планируется, что истребитель будет запускать сразу несколько дронов и осуществлять управление этой группой беспилотников, — рассказал источник.

Отмечается, что о возможном оснащении самолетов Су-57 беспилотниками говорилось еще в апреле 2021 года. По словам собеседника агентства, тогда специалисты начали разрабатывать требуемое бортовое оборудование и создавать стенд для наземной отработки системы взаимодействия самолета с БПЛА.

Как сообщалось ранее, Объединенная авиастроительная корпорация запатентовала новый многофункциональный двухместный малозаметный самолет. Он может использоваться для обнаружения и поражения целей противника, а также применяться как воздушный командный пункт. Наиболее близким к этому самолету являются истребители семейства Су-30МК.