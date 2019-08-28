https://static.news.ru/photo/9024d5fe-c99e-11e9-84e2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Лётные испытания первого пассажирского самолёта МС-21 с российским двигателем ПД-14 начнутся в 2020 году.

Мы планируем закончить испытания в конце 2020 года и получить сертификат, — цитирует « КП » главного конструктора МС-21 Константина Поповича.

По его словам, сейчас строится уже пятый самолёт МС-21, который также пройдёт лётные испытания в следующем году.

Ранее News.ru сообщал, что авиастроительная корпорация «Иркут» опубликовала видео испытаний российского самолёта МС-21, названного «Убийцей боингов». Лайнер совершил первый беспересадочный перелёт из Иркутска в Ульяновск. После полёта его покрасят и отправят в Раменское для дальнейших испытаний.