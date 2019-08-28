https://static.news.ru/photo/9024d5fe-c99e-11e9-84e2-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/News.ru
Лётные испытания первого пассажирского самолёта МС-21 с российским двигателем ПД-14 начнутся в 2020 году.
Мы планируем закончить испытания в конце 2020 года и получить сертификат, — цитирует «КП» главного конструктора МС-21 Константина Поповича.
По его словам, сейчас строится уже пятыйсамолёт МС-21, который также пройдёт лётные испытания в следующем году.
Ранее News.ru сообщал, что авиастроительная корпорация «Иркут» опубликовала видео испытаний российского самолёта МС-21, названного «Убийцей боингов». Лайнер совершил первый беспересадочный перелёт из Иркутска в Ульяновск. После полёта его покрасят и отправят в Раменское для дальнейших испытаний.