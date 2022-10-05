Производство алюминия на заводе РУСАЛа в Иркутской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Рабочие на Иркутском алюминиевом заводе компании РУСАЛ металлургического сегмента En+ Group

Иркутский алюминиевый завод (ИркАЗ) — одно из крупнейших предприятий российской алюминиевой промышленности и один из первых заводов по обработке цветных металлов в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. Производимый здесь алюминий считается самым качественным в России.

ИркАЗ расположен в черте города Шелехова, в 20 километрах от Иркутска. Производственная мощность предприятия составляет 400 тысяч тонн алюминия в год. А ассортимент продукции включает более 100 разновидностей алюминиевых сплавов и свыше 30 видов катанки.

В 2007 году ИркАЗ вошел в состав РУСАЛа металлургического сегмента En+ Group Олега Дерипаски. Производимый на предприятии алюминий считается самым качественным в России. К 2022 году объем производства алюминия достиг 422 тыс. т/г. Электроэнергия поступает на завод с Иркутской ГЭС.

Репортаж с производства алюминия покажет NEWS.ru.