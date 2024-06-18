Художница снялась голой на кладбище: почему хотела бежать, кто возмутился

Фото: Социальные сети

Художница Анна Пантелеева

Художница Анна Пантелеева объявила сбор средств на переезд из России. В своем Instagram (деятельность запрещена в РФ) она посетовала, что ей небезопасно оставаться в России из-за охоты, объявленной на нее после публикации националиста Владислава Позднякова. NEWS.ru рассказывает подробности истории.

Снялась голой на кресте

Националист Владислав Поздняков возмутился, что художница Анна Пантелеева провела на кладбище фотосессию в БДCM-антураже. Девушка выложила в Сети кадры, на которых ее почти обнаженное тело, связанное веревками методом шибари, приковано к кресту.

«Как долго будет оставаться на свободе эта компашка, осквернившая крест и усопших? Сейчас все эти сатанисты находятся в Питере! ФСБ, работайте, братья!» — написал Поздняков в своем Telegram-канале.

Начали присылать угрозы и адреса родных

Пантелеева сразу после публикации Позднякова сообщила, что в ее директ в Instagram начали приходить угрозы. В том числе пользователи присылали ей адреса родных и близких. Художница поспешила оправдаться за проведенную фотосессию.

«Мне поступают угрозы. Скидывают адреса и контакты родных. Если эта съемка кого-то оскорбила, я искренне извиняюсь. Мы не преследовали такой цели. Делали творческую съемку. Я с уважением отношусь к религии. Сама хожу в церковь. Всем любви и добра. Мы делаем искусство, искренне, от души и сердца — это тоже вера, это тоже религия», — написала художница в сторис.

Следом она опубликовала кадры из серии работ 1997 года фотографа Арсена Савадова «Мода на кладбище», которые отчасти напоминают фотосет, который устроила художница.

«И как же много добра я делаю в мире живых. А те, что мертвы, тоже смеялись, шутили, любили, творили, занимались сексом и просто были людьми», — оправдала девушка свою творческую задумку.

«Оставаться в России я не могу»

Позже девушка выложила пост с восклицательным знаком и попросила подписчиков задонатить ей на переезд. Она уверена, что оставаться в России ей опасно.

«В связи со сложившейся ситуацией (по делу об изнасиловании и съемке, публикации Позднякова) оставаться в России я не могу. Очень срочно собираю деньги на билеты. Куда ехать — не знаю. Кажется, готова сделать это в ближайшие дни», — написала художница.

Telegram-канал «Mash на Мойке» пишет, что полиция задержала Пантелееву в Санкт-Петербурге. Против нее возбуждено уголовное дело по статье за надругательство над телами умерших и местами их захоронения группой лиц.

«Если бы не история с изнасилованием ...»

В том, что к ее персоне оказалась приковано внимание консервативной общественности, Пантелеева обвиняет бывшего партнера — художника Виктора Забугу. Ранее девушка получила медийную известность, публично обвинив мужчину в изнасиловании. Тогда она стала одной из пяти девушек, которые рассказали о сексуализированном насилии со стороны художника.

«И конечно, если бы не история с изн*силованием, скорее всего, этого бы никто не заметил, привет друзьям Виктора», — написала девушка в одной из сторис.

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